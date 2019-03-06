'Engelsiz şehirler inşa etmeliyiz'
Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Engelsiz Üniversite’nin açılışında konuşan Emine Erdoğan “Engelli dostu şehirler inşa etmeli” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Engelli dostu şehirler inşa etmeliyiz. Toplu ulaşım imkanlarını gözden geçirmeli, otopark ve merdiven sorununu tamamen çözmeliyiz. Hayatı engelli vatandaşlarımız için daha kapsayıcı hale getirmeliyiz” dedi.
40 BRANŞTA EĞİTİM
Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan “Engelsiz Üniversite” projesinin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen açılış töreninde Erdoğan, Engelsiz Üniversite ile engelli bireylerin, akademik gelişim sağlama noktasında birçok imkana kavuşacaklarını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi’nin güçlü altyapısıyla, Engelsiz Üniversite’de 40 branşta bin 600 katılımcı eğitim görecek. Engelli kardeşlerimiz, eğitim ve liyakate sahip olarak meslek hayatında yer alacak ve çok daha öz güvenli kişiler haline gelecekler.” Erdoğan, engelli bireyleri toplumun ve sosyal yaşamın merkezine alma noktasında tek taraflı çaba yeterli olmadığını vurgulayarak “Gerek ülkemizde, gerekse dünyada bir döneme kadar engelli bireyler için yapılan işler hayır işi kapsamında değerlendirildi. Fakat hayatı engelli kişilerin de katılabileceği şekilde tasarlamak, bir hayır işi değil, kişilerin temel insan haklarını teslim etmektir.” diye konuştu.
Erdoğan, Muhammed Uğur Bitkay’ın resim yapışını izledi.
VATAN GÖREVİMİZ
Emine Erdoğan, Twitter’da Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan “Gençliğimizi korumak vatani ve insani bir görevdir. Yeşilay’ımızın 99. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı kutluyorum” dedi.
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