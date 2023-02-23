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Yaşam

Enkaz birikintisi ''dağ'' gibi yükseliyor

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği binaların enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Enkaz birikintisi ''dağ'' gibi yükseliyor
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Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları, özellikle şehrin iki büyük caddesinde yıkıma neden olan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında sürüyor.

Türkiye'nin birçok şehrinden gelen kamyon ve iş makinesi operatörleri çalışmalara katılıyor.

Kentte moloz döküm alanı olarak belirlenen Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu mevkisindeki alan getirilen molozlar iş makineleriyle bu bölgeye seriliyor.

Molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor.

Güvenlik güçleri bu alanda 24 saat nöbet tutuyor.

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