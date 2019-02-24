Erbaş’tan ‘Öykü’ için çağrı

İzmir’de ilik nakli bekleyen ve tedavi için Antalya’ya gelen lösemi hastası Öykü ve ailesi, Erbaş’ın sürpriz ziyaretiyle sevindi. Öykü, annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı’yı kaldıkları evde ziyaret eden Erbaş’a, eşi Seher ve kızı Bihter Serra da eşlik etti. Öykü’ye şifa dileyen Erbaş “Embriyonik kök hücre hariç, kök hücre bağışlamak sevaptır. Hiçbir sakıncası yoktur. 150 bin personelimiz kök hücre bağışının sevap olduğunu anlatıyor. İnşallah Öykü ve onun gibi binlerce kök hücre bağışı, organ bağışı bekleyen hastalarımız şifa bulurlar, sağlıklarına kavuşurlar” diye konuştu.

Diyanet’ten aile temalı yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığınca, aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Ailemde İyilik Var” temalı ulusal fotoğraf ve kısa film yarışmasına başvurular başladı. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 15 dakika ile sınırlı olacak. Eserler, iki DVD’ye yüklenip Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı adresine gönderilecek. Kısa film dalında birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü verilecek.