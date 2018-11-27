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Erdal Arıkan kimdir kaç yaşında AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan nereli

Erdal Arıkan kimdir kaç yaşında merak ediliyor. AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan nereli? AK PARTİ'de Bingöl Belediye Başkan adayı kim oldu araştırması yapılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Grup toplantısında 21 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Peki, AK Parti Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan kimdir biyografisi haberimizde yer alıyor. Bingöl AK Parti Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan adaylarını açıklaması ile Erdal Arıkan kimdir aramaları başladı. Geçtiğimiz günlerde 40 ilin adayını açıklayan Erdoğan bugün de 20 il,n adayını açıkladı. AK Parti Çorum belediye başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki Erdal Arıkan kimdir, nerede görev yapıyor, kaç yaşında, evli mi? Erdal Arıkan biyografisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti. İşte merak Erdal Arıkan biyografisi ve hakkında merak edilenleri…

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Erdal Arıkan kimdir kaç yaşında AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan nereli? Vatandaşlar internetten Erdal Arıkan’ın detaylı biyografisine ulaşmak istiyor. Peki Erdal Arıkan hayat hikayesi nasıl? AK Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. Erdal Arıkan kimdir, nerede görev yapıyor, kaç yaşında?  2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi. Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti. İşte Erdal Arıkan biyografisi…

 

 

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

AK Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi.

Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti.

TEBRİKLERİ KABUL ETMEYE BAŞLADILAR

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, İzmir için adı geçen eski ekonomi bakanlarından Mehmet Özhaseki ve Ankara için konuşulan Mehmet Özhaseki tebrikleri kabul etti.  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Mehmet Özhaseki ve Ankara için konuşulan Mehmet Özhaseki partisinin grup toplantısı öncesinde tebrikleri kabul etti. Nihat Zeybekci'nin İzmir'den, Mehmet Özhaseki'nin ise Ankara'dan aday gösterilmesi kesinlik kazandığı dair sinyaller alındı. Halen Denizli milletvekili olan Zeybekci ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki grup toplantı salonuna girişinde milletvekillerinin tebrikleri ile karşılandı.

 

İşte AK PARTİ İL Belediye Başkan adayları kimler?

 

Afyonkarahisar Mehmet Zeybek

 

Bingöl Erdal Arıkan

 

Çorum H.ibrahim Aşgın

 

İzmir Nihat Zeybekçi

 

Mardin Vejdi Kahraman

 

Sakarya Ekrem Yüce

 

Trabzon Murat Zorluoğlu

 

Ankara Mehmet Özhaseki

 

Çanakkale Ayhan Gider

 

Eskişehir Burhan Sakallı

 

Karaman M. Sami Şahin

 

Muğla İskender Gençer

 

Sivas Hilmi Bilgin

 

Uşak Mehmet Çakın

 

Balıkesir Yücel Yılmaz

 

Çankırı Hüseyin Boz

 

Hatay İbrahim Güler

 

Konya İbrahim Altay

 

Muş Feyat Asya

 

Tokat Eyüp Eroğlu

 

Yozgat Celal Köse 

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