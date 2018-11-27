Erdal Arıkan kimdir kaç yaşında AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan nereli? Vatandaşlar internetten Erdal Arıkan’ın detaylı biyografisine ulaşmak istiyor. Peki Erdal Arıkan hayat hikayesi nasıl? AK Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. Erdal Arıkan kimdir, nerede görev yapıyor, kaç yaşında? 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi. Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti. İşte Erdal Arıkan biyografisi…

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

AK Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi.

Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti.

TEBRİKLERİ KABUL ETMEYE BAŞLADILAR

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, İzmir için adı geçen eski ekonomi bakanlarından Mehmet Özhaseki ve Ankara için konuşulan Mehmet Özhaseki tebrikleri kabul etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Mehmet Özhaseki ve Ankara için konuşulan Mehmet Özhaseki partisinin grup toplantısı öncesinde tebrikleri kabul etti. Nihat Zeybekci'nin İzmir'den, Mehmet Özhaseki'nin ise Ankara'dan aday gösterilmesi kesinlik kazandığı dair sinyaller alındı. Halen Denizli milletvekili olan Zeybekci ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki grup toplantı salonuna girişinde milletvekillerinin tebrikleri ile karşılandı.

İşte AK PARTİ İL Belediye Başkan adayları kimler?

Afyonkarahisar Mehmet Zeybek

Bingöl Erdal Arıkan

Çorum H.ibrahim Aşgın

İzmir Nihat Zeybekçi

Mardin Vejdi Kahraman

Sakarya Ekrem Yüce

Trabzon Murat Zorluoğlu

Ankara Mehmet Özhaseki

Çanakkale Ayhan Gider

Eskişehir Burhan Sakallı

Karaman M. Sami Şahin

Muğla İskender Gençer

Sivas Hilmi Bilgin

Uşak Mehmet Çakın

Balıkesir Yücel Yılmaz

Çankırı Hüseyin Boz

Hatay İbrahim Güler

Konya İbrahim Altay

Muş Feyat Asya

Tokat Eyüp Eroğlu

Yozgat Celal Köse