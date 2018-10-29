Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı zirvedeki cami, dizilerin vazgeçilmezi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında başbakanlığı döneminde, Güneysu ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki 1160 rakımlı Kıbledağı'na giderek, Ayane Camii'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı alanda yeni cami yapılmasını ve kent ormanı oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarla dağın zirvesi yeniden düzenlendi, çevresinde kent ormanı için çalışma yapıldı. Erdoğan'ın isteği üzerine, Osmanlı Dönemi'nin önemli eserlerinden Üsküdar Şemsi Paşa Cami'nin benzeri Kıbledağı'nda inşa edildi. 275 metrekarelik alana kurulan caminin 70 metrekaresi erkekler, 45 metrekaresi de kadınlar için ayrıldı. Kapalı alanda 200 kişinin ibadet edebileceği caminin kubbesinin yüksekliğinin 13, minarenin yüksekliğinin ise 27 metre olduğu belirtildi. Şadırvanında sürekli sıcak su akacak şekilde düzenleme yapılan camide, kadınlar için ibadet mekanının yanında bir de bebek bakım odası inşa edildi. Yapım masrafları hayırseverlerce karşılanan ve adı Hacı Yusuf Yılmaz olarak değiştirilen cami, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

DİZİLERE KONU OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında ilk ziyareti ile gündeme gelen Rize'nin Güneysu ilçesi Kıbledağı zirvesindeki cami, inşa edilen yeni haliyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kıbledağı'nın zirvesinde, bulutların üzerindeki ihtişamlı cami, diziler için vazgeçilmez oldu. Birçok televizyon kanalı dizisinde, cami ve çevresinde çekilen sahnelere yer veriliyor. Camiyi dizilerde gören yerli- yabancı turistler de bölgeye ziyarete geliyor.

'HAYRANLIK UYANDIRIYOR'

Kıbledağı Camii ve mesire alanının, Güneysu ilçesine farklı kimlik kazandırdığını belirten Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, şunları söyledi:

"Güneysu'muz doğal güzellikleri ile görenlerde hayranlık uyandırıyor. Doğu Karadeniz´in tümü aynı ama Güneysu´nun özellikle birkaç noktası var ki akıllardan çıkmıyor. 'Dua Tepesi' diye adlandırdığımız Kıbledağı olarak bilinen 1130 metre yükseklikteki dağ. Eskiden itibaren burada bir mescidin olduğu, geçmişte büyüklerimizin tefekkür için mescide çıkıp İslami anlamda vakit geçirdiğini biliyorduk. 1960 yıllarda o dönemin Güneysu Merkez Cami İmamı Hafız Yusuf Yılmaz hocamız ve köylülerin iş birliği ile imece usulü sırtta taşlar taşınarak bir mescit yapıldı. Bir müştemilat ve bir cemaat bölümünden oluşan küçük bir mescitti. 2010 yılında o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan oraya çıktı. 50 santimetre karın olduğu bir zamandı. O zaman yörenin, dağın estetiğine yakışır bir mescit olmasın kanaatine vardık. Sahile o yakınlıkta ve yükseklikte Doğu Karadeniz´de belki de başka dağ yok. Bir seyir terası gibi. İnsan oraya çıktığı zaman kendini Allah´a daha yakın hissediyor, öyle bir havası var. Günü birlik alanları da insanların o güzelliklerden faydalanmasını sağlıyor. Güneysu´ya bir değer kattı. Bazı filmlerin de jeneriklerinde görünmeye başlandı. İftihar ediyoruz. Her yerde bulunmayacak çok özel ve güzel bir yer."