Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- AA
Ereğli-Konya yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Sait Berk Ö. idaresindeki otomobil, kavşakta Gamze G., idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından iki sürücü ve otomobillerde 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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