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Eren Bülbül adına kurban kesildi

Türkiye Diyanet Vakfı, Vekaletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına kendi kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirdi.

  • İHA
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Türkiye ve dünyanın 149 ülkesinde gönüllüler vasıtasıyla vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı Togo’da gerçekleştirdiği kurban organizasyonu kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam ediyor.
 
Güven ve emanet şiarıyla İslamî usullere uygun şekilde toplamda 14 bin 700 hisse kurbanın kesildiği Togo’da Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin bağışlarının yanı sıra kendi kaynaklarından Eren Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına bir hisse kurban keserek Togolu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
 
11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül’ün kurban hissesine Türkiye’den Togo’ya kurban organizasyonu için giden gönüllümüz oyuncu Reha Beyoğlu vekalet etti.
 
Kurban kesimine Eren Bülbül’ün yaşıtları olan Togolu çocuklarda eşlik etti. Daha sonra Eren ve tüm şehitlerimiz adına dualar edilerek Fatihalar okundu. 
 

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