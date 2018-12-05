Eren Bülbül unutulmadı

Büyük beğeni toplayan ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ filmindeki Eren Bülbül sahnesi izleyenleri duygulandırıyor. Filmde, 2016 yılının Ağustos ayında Trabzon Maçka’daki evinin önünde teröristler tarafından şehit edilen 14 yaşındaki Eren Bülbül’ün çocuk bir savaşçı ile canlandırıldığı sahne sosyal medyada yayınlandı ve kısa sürede milyonlar izledi. ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ filmi Almanya’da sansürlenmişti.