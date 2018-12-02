Ergani’de hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Ergani ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, değişik tarihlerde otomobil, televizyon ve diz üstü bilgisayar çaldıkları tespit edilen G.U. ve V.K. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. G.U. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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