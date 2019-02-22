Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Seyit Melik Sitesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra minibüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.