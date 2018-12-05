Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Erkek arkadaşı ile oturan bir kadın, eski sevgilisinin saldırısına uğradı

Samsun'da parkta erkek arkadaşı ile oturan bir kadın, eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Olayda kadının erkek arkadaşı bıçakla ellerinden yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 15.00 sıralarında Samsun İlkadım ilçesi Batıpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşı F.Ç ile parkta oturan M.K. isimli kadının eski sevgilisi yanlarına geldi. Aralarında çıkan tartışmada F.Ç. ilk önce E.K.'nin elindeki silahı aldı. Daha sonra E.K'nin elindeki bıçağı almaya çalışan F.Ç. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olaydan sonra F.Ç.'nin polisi araması üzerine E.K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
 
Olayı anlatan M.K., "F.Ç. ile oturuyorduk. Arkadan geldi. Öyle tartışma çıktı. O beni çok seviyor. Ben istemediğim için böyle şeyler yapıyor. Silahı çıkardı. Mermileri çıkardı. Sonra silah yere düştü, ben silahı alıp ileri bir yere attım. Bıçağı çıkardı. Sonra arkadaşım bıçağı elinden aldı. Bir hafta önce intihar teşebbüsünde bulunmuştu. 3 gün yoğun bakımda yattı. Böyle şeyleri arada yapıyor. Beni sevdiği için yapıyor" dedi. 
 
Çeşitli yerlerinden yaralanan F.Ç., "Biz oturuyorduk. Arkadan geldi. 'Ne' sorunun varsa konuşalım dedim. Silahı çıkarttı. Arkadaşıma uzattı. Ben de arkama aldım. Sonra ben tokat attım ona. Birbirimize girdik. Sonra bıçak çekti. Elinden bıçağı aldım. Alırken ellerim kesildi" diye konuştu. 
 
Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısla ilgi araştırma başlattı. F.Ç. olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. F.Ç. ve M.K., ifadelerine başvurulmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA