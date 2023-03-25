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Yaşam

Erkekleri daha ölümcül etkiliyor! 70 yaşını gören yok...

Danimarka'da yapılan bir araştırma, eşini kaybetmesinin kadınlara kıyasla erkekler için daha ölümcül olabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre; eşini yaşları 65 ila 69 olan dul erkeklerin eşinden bir yıl sonra ölme oranının yüzde 70 olduğu belirlendi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
Erkekleri daha ölümcül etkiliyor! 70 yaşını gören yok...
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Medical Xpress internet sitesinde yer alan habere göre, yapılan araştırmada yaşları 65 ila 69 olan dul erkeklerin eşinden bir yıl sonra ölme oranının yüzde 70 olduğu belirlendi.

Dul kadınlar arasında ise bu riskin sadece yüzde 27 olduğu tespit edildi.

Araştırma, 65 yaş ve üzeri yaklaşık 925 bin Danimarkalı üzerinde yapıldı.

Kopenhag Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümünde araştırmalar yürüten Alexandros Katsiferis, kadınlar ve erkekler arasındaki oran farkına yol açan nedenlere ilişkin "kesin" bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Ancak Katsiferis, erkeklerin fiziksel ve duygusal sağlığının eşlerinin onlara bakmasıyla ilgili olabileceğine ve eşleri hayatlarından çıkan erkeklerin bir tür "çöküş" yaşayabileceğine işaret etti.

Araştırma ayrıca, hayatta kalan eşlerin kayıp sonrası üç yıl içinde sağlık hizmetlerine harcadıkları para miktarına odaklandı.

Her iki cinsiyette eş kaybından sonra sağlık harcamalarında genel bir artış görülmesine rağmen, erkeklerin bu alanda yaptığı harcamalarının eş kaybından bağımsız olarak daha fazla arttığı belirlendi.

Bulgular "PLOS ONE" dergisinde yayımlandı.

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