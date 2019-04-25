Ermeni meselesine ışık tutacak belgesel

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, yerli ve yabancı kamuoyunu sözde Ermeni sorunu konusunda aydınlatmak amacıyla belgelere dayalı, 5 dilde “Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne İsyanı, Terör ve Propaganda” başlıklı belgesel film serisi hazırladıklarını söyledi.

Türk-Ermeni ilişkilerinin Selçuklu dönemine dayandığını belirten Turan, “Türkler ile Ermenilerin siyaseten karşılaşması bin yılı doldurdu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya kalmış olduğu Ermeni meselesi, 93 Harbi, yani 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’nde başlamıştır.” bilgisini aktardı. Turan, şunları kaydetti: “Konuyu çok iyi özetleyen mahiyette belgesel film serisi hazırladık.Tamamen belge ve bilgiye dayalı. Propaganda tarzına dayalı, ikna edici bir belgesel oldu. ‘Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne İsyanı, Terör ve Propaganda’ adıyla 7 bölümden oluşan bir belgesel serisi. ‘1915 Terör ve İsyan’, ‘1915 Tehcir ve İskan’, ‘Diaspora, Diploması ve Propaganda’, ‘Asala: Ateş ve Kan’, ‘Sahte Belgeler ve Gerçekler’, ‘Tarihsiz Diplomasi’ ve ‘İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim’ isimlerini taşıyan kısa filmler hazırladık. Oldukça etkili filmler olduğu kanaatindeyiz.”

ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Belgesel filmlerin Türkçenin yanı sıra, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayınlanacağını ve hazırlıklarının son aşamaya geldiğini kaydeden Turan, Türkçesini TRT Genel Müdürlüğü ile paylaştıklarını belirtti. Belgeselin, yakında kurumun internet sitesinde ve TRT’de yayınlanacağını aktaran Turan, şunları söyledi: “Alanının uzman kişileri ile belgeselde röportaj yapıldı. Ayrılıkçı Ermeni örgütlerinin kurulması ve çeşitli uluslararası aktörlerin desteği ile Osmanlı için bir iç güvenlik sorununa dönüşmesi sürecini ayrıntılı olarak ele alan belgesel serisinde, Ermeni diasporasının geçtiğimiz yüzyılda sahte ve tahrif edilmiş belgelerle propaganda faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatılacak. Önemli, ikna edici ve aydınlatıcı bir çalışma oldu.”