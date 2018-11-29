Ertuğrul’a kırmızı halıda yoğun ilgi

DOHA Film Enstitüsü tarafından 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ‘Ajyal Film Festivali’nin onur konuğu ‘Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, kırmızı halıda hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmayarak Katarlı gençleri mutlu etti.

HEPSİ BİRER SANAT ESERİ GİBİ

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Düzyatan, festivalin ilk gününde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin kardeşi Thani bin Hamad bin Khalifa Al-Thani ile açılış filmi olan ‘Freedom Fieds’i izledi. Festivalde büyük ilgi gören Engin Altan Düzyatan “Yetenekli genç nesillerin kendini ifade edebilecekleri en iyi platformlardan biri film festivalleridir. Bu anlamda Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen Ajyal Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılmaktan ve halkın göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı mutluluk duyuyorum” diye konuştu. Doha’da iki gün kalan oyuncu “Ülkede sanata verilen değer ve bu alanda yapılan çalışmalar müthiş. Doha’daki çağdaş mimariden ise etkilenmemek mümkün değil, hepsi birer sanat eseri görünümünde” dedi.