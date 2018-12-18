Erzincan merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 22 gözaltı

Bir istihbarattan yola çıkan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, söz konusu suça karışanların yakalanması amacıyla Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Mardin, Balıkesir, İstanbul, Kayseri, Adana, Aydın, Ordu, Kocaeli, Niğde'de 34 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Erzincan'dan 10, diğer illerden ise 12 kişiyi yakalayan ekipler, zanlıların adreslerindeki aramalarda altın arama dedektörü, silah ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ele geçirdi. Erzincan'da yakalanan ve aralarında emekli bir polis ile büyücünün de olduğu zanlılar, sağlık kontrolleri sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyon kapsamında 9 kişinin de arandığı öğrenildi.