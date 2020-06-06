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Yaşam

Erzincan'da boş arsalarda temizlik ve düzeltme çalışması yapıldı

Erzincan'da belediye ekiplerince boş arsalarda temizlik ve düzeltme çalışması yapıldı.

IHA06 Haziran 2020 Cumartesi 00:32 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 00:32
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Erzincan’da belediye ekiplerince boş arsalarda temizlik ve düzeltme çalışması yapıldı.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri boş arsalarda temizlik ve greyderle düzeltmeler yapıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boş arsalardaki otlar, yangın riskini artırdığından ve insan sağlığını olumsuz etkileyen haşerelere barındıracak ortam oluşturduğundan dolayı buralarda greyderlerle düzeltme ve temizlik yapılarak bu riskler en aza indiriliyor.

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar şehirdeki tüm mahallelerde uygulanmaya devam edecek.

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