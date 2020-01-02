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Yaşam

Erzincan'da yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı: 17 yaralı

ERZİNCAN'da yolcu otobüsünün karayolunda karla mücadele çalışması yapan iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

DHA02.01.2020  09:14 - Güncelleme: 02.01.2020  09:14
Kaza sabah 06.00 sıralarında Erzincan- Sivas Karayolu’nun 65’inci kilometresi Refahiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Necdet Karaca yönetimindeki 61 S 1098 plakalı yolcu otobüsü, karayolunda karla mücadele çalışması yapan Süleyman Bayramoğlu yönetimindeki iş makinesine arkadan çarparak şarampole uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralı 17 kişi Refahiye Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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