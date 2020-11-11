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Yaşam

Erzincan'da FETÖ operasyonu

Erzincan'da yapılan FETÖ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

IHA11 Kasım 2020 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:10
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Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla Erzincan, Kırıkkale, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda aralarında öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ve memurların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Mahrem yapılanma içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatları tespit edilen, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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