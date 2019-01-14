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Erzincan’da kaçak avcıya 17 bin 194 TL para cezası verildi

Erzincan’da 20 adet çil keklik, bir adet kınalı keklik avlayan şahısa 17 Bin 194 TL para cezası verildi.

  • İHA
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Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde avlanmaya yasak bölgede avlandığı tespit edilen bir vatandaş avladığı 20 adet çil keklik, bir adet kınalı keklik ile suçüstü yakalandı. Şahısa  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1799,00-TL. idari para cezası ve 15.395,00-TL tazminat cezası olmak üzere toplam 17.194,00-TL. para cezası uygulandı. Avlanılan keklikler veteriner hekim raporuyla imha edildi.
 
Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “12.01.2019 tarihinde Otlukbeli Devlet Avlağı sınırlarında elinde av tüfeği olan bir şahsın ava kapalı sahada avlandığı görülmesi üzerine yapılan denetim ve kontrolde ilgili şahsın 20 adet çil keklik ve 1 adet kınalı keklik avladığı tespit edildi.   Şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1799,00-TL. idari para cezası ve 15.395,00-TL tazminat cezası olmak üzere toplam 17.194,00-TL. para cezası uygulandı. Avlanılan keklikler veteriner hekim raporuyla imha edilmiştir. İlimizde av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir.” 

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