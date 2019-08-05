Tercan'a bağlı Mercan beldesinde çobanlık yapan ailenin çocuğu Rojhat Pirincik, dün öğlen saatlerinde oyun oynamak için evden dışarı çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Rojhat'ın ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ve jandarmanın yaptığı tüm aramalara rağmen kayıp çocuk bulunamadı. Rojhat Pirincik'i arama çalışmaları aralıksız devam ederken, bugün sabah saatlerinde beldeden geçen Karasu Nehri'ne balık tutmaya gidenler, kenardaki çocuk cesedini gördü. Cesedin Rojhat Pirincik'e ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rojhat Pirincik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çocuklarının acı haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğun nehri geçmeye çalışırken düşüp boğulduğu üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yanda, Rojhat'ın ağabeyinin de geçen yıl kaybolduğu, uzun süren aramaların ardından sağ olarak bulunduğu öğrenildi.