Erzincan'da otomobil şarampole düştü: 1 ölü

Fahri Çalışkan'ın (67) kullandığı 24 DE 900 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Bağlar köyü mevkisinde şarampole düştü. Kazada ağır yaralanan Çalışkan ambulansla Tercan İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışkan buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.