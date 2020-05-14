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Yaşam

Erzincan'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 02:36 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 02:36
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Erzincan- Sivas karayolunun 3’üncü kilometresi, Erzincan Belediyesi'ne ait kesimevi yakınlarında meydana geldi. Ali Alatgil (28) yönetimindeki 24 EH 884 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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