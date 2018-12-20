Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 25 gözaltı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ilde 34 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 şarap testisi, 37 sikke, 45 tarihi eser niteliğinde obje, 4 el yazması kitap, 3 el ile çizilmiş harita, bir metre boyunda 1 boş küp, bir dedektör ve define aramada kullanılan 12 metal çubuk ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 25 şüpheliden 11'i, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Cezaevi firarisi olduğu, 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 13 şüphelinin sorgusunun devam ettiği, soruşturma kapsamında 6 kişinin de arandığı bildirildi.