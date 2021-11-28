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Yaşam

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.

AA28 Kasım 2021 Pazar 07:44 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 08:09
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Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

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