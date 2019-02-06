İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2234
  • 5,9401
  • 219.763
  • 102.584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün tıra çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre Mehmet Günaydın'ın (56) kullandığı 34 EG 0512 plakalı Erzurum-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkinde Mevlüt Çelik (44) idaresindeki 54 H 4207 plakalı seramik ham maddesi yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünde bulunan Sadık Karayel (8), Vecdi Şahin (30), Hazar Satılmış (13), Ayten Satılmış (42), Kader Gündem (21), Nesim Şen (30) ve Sahra Gündem (2) yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerine bağlı ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapanırken polis ve jandarma ekipleri araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'4 vatandaşımızla temas kuruldu'

'4 vatandaşımızla temas kuruldu'

Yahudiliğin ispatı için DNA testi istiyorlar

Yahudiliğin ispatı için DNA testi istiyorlar

Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı göreve başladı

Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı göreve başladı

3 dilde 'Cemal Kaşıkçı Cinayeti' anlatıldı

3 dilde 'Cemal Kaşıkçı Cinayeti' anlatıldı

'Peşmerge, Kerkük'e geri dönmeyecek'

'Peşmerge, Kerkük'e geri dönmeyecek'

3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirmesi tamamlandı

3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirmesi tamamlandı

Türkiye'den Fransa'ya peş peşe tepkiler

Türkiye'den Fransa'ya peş peşe tepkiler

Çavuşoğlu: ABD'nin çekilme süreci koordineli olmalı

Çavuşoğlu: ABD'nin çekilme süreci koordineli olmalı
 

POPÜLER HABERLER

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 7 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 7 katlı bir bina çöktü

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019