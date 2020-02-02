İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Erzincan’dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi
Yaşam

Erzincan’dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi. Yola çıkan konteynır yüklü tırlar Erzincan-Pülümür-Tunceli kara yolunda meydana gelen buzlanma sebebiyle bir süre yolda kaldı.

IHA02.02.2020  09:24 - Güncelleme: 02.02.2020  09:24

Arama kurtarma çalışmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başladı. Bugün tırlara yüklenen konteynerler bölgeye gitmek için yola çıktı. Erzincan - Pülümür yol ayrımı Muti mevkiinde yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar makaslama yaparak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ve karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yol saatler sonra ulaşıma açıldı. Elazığ’a giden konteynır yüklü tırlar yola devam etti.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar TSK'ya teslim edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kar namına hiçbir şey yok!
Kar namına hiçbir şey yok!

Kar namına hiçbir şey yok!

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo
Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.