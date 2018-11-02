Erzincanlı aileye devletin gerekli desteği sağladığı açıklandı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Tercan ilçesindeki bir dağda kabile hayatı yaşadıkları öne sürülen Taşer ailesine devletin gerekli desteği sağladığını belirterek, "Hem yaşlılık hem engellilik durumuyla devletin desteklediği aileden üç vatandaşımız var ve aileye her ay 2 bin 806 lira düzenli gelir sağlanıyor." dedi.

Vali Arslantaş, ilçenin Konarlı köyüne bağlı Girnevik mezrası Yukarıkom mevkisindeki dağda tek katlı bir evde oturan Hüseyin Taşer (65) ve eşi Emine Taşer'in (68) 5 çocuğu ile kabile yaşamı sürdürdüğü yönünde basında çıkan haberler üzerine gazetecilere açıklama yaptı.

Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) ailenin durumunu incelediğini ve gerekli yardımların yapıldığını anlatan Arslantaş, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam 10 çocuklu olan ailenin 30 yıl önce kaybolduğu söylenen çocuklarının durumu ile ilgili bir araştırma yaptık. Çocuklardan 4'ünün halen İstanbul'da ikamet ettiğini öğrendik. Her ailede olabileceği gibi bu ailede de aile içi bir anlaşmazlık olduğu, büyük erkek çocuğun İstanbul'a taşındığı ve taşınırken 3 kız kardeşini beraberinde götürdüğü görüldü. Kaybolduğu iddia edilen beşinci çocuğun da aynı köydeki başka vatandaşımızın küçükbaş hayvanlarına bakıp çobanlık yaparak geçindiğini tespit ettik."

Basında hiçbir eğitim almadıkları ileri sürülen ailedeki çocukların eğitim durumuna değinen Arslantaş, "Ailenin çocuklarından 2'si 2005 yılında Tercan Yatılı İlköğretim Bölge Okulundan mezun oldu. Bir başka çocuk ise Tercan Meslek Yüksek Okulu Bilgisayarlı Muhasebe Bölümünden mezun oldu. Bu çocuklardan biri ise üniversite mezunu." ifadelerini kullandı.

Aileye aylık 2 bin 806 lira yardım ödeniyor

Arslantaş, devletin aileye sürekli destekte bulunduğunu, ailedeki çocukların tamamının reşit olduğunu ve iki engelli bireyin bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taşer ailesinin iki engelli bireyi içen 2022 sayılı Kanun çerçevesinde düzenli ödemelerinin yapıldığını, bu ödemelerden birinin 6 yıl boyunca yapılan evde bakım ücreti olduğu görülüyor. Şu anda hem yaşlılık hem engellilik durumuyla devletin desteklediği aileden üç vatandaşımız var ve aileye her ay 2 bin 806 lira düzenli gelir sağlanıyor. Devletimiz evde bakım hizmetleri kapsamında aileye 6 yılda 78 bin 683 lira ödeme yapmıştır."

"Koşan Baba"yı yalnız bırakmamak için mezrada yaşıyorlar

Taşer ailesinin yaşadığı mezrayı terk etmek istemediğini anlatan Arslantaş, "Ailenin Tercan ilçe merkezinde ikamet etmesi için SYDV girişimde bulunmuş. Aile iki nedenden dolayı bunu kabul etmemiş, birincisi ailenin 150 küçükbaş hayvanı olduğunu görüyoruz. Burası da havancılık için gayet elverişli bir yer. Hayvanlarına burada bakmayı, geçimlerini ve yaşantılarını burada sağlayıp sürdürmeyi kararlaştırdıklarını görüyoruz. Bir de buradaki Koşan Baba Türbesi'ni yalnız bırakmak istemediklerini ifade ettiklerini anlıyoruz."

Tercan ilçe merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Yukarıkom mevkisinde yer alan tek katlı bir evde yaşayan Hüseyin ve Emine Taşer çiftinin 6'sı kız 4'ü erkek 10 çocuğu olduğu, çiftin çocuklarından Doğan Taşer'in kız kardeşleri Cevahir ve Yazgül Teşer ile yıllar önce İstanbul'a göç ettiği, 2008 yılında da diğer kız kardeşi Mülkinaz Taşer'i yanına aldığı öğrenildi.

Tercan SYDV görevlilerinin, 2012 yılında ailenin gelir durumu inceleyip dosya oluşturduğu ve Haziran 2018'den sonra ailenin Yukarıkom'da oturan bireylerini birkaç kez ziyaret edip yaşadıkları şartların elverişli olmaması nedeniyle ilçe merkezinde ya da köyde ulaşımın ve diğer ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabileceği bir konuta taşınmalarını önerdiği kaydedildi.

Aile ilçe merkezine taşınmayı kabul etmedi

Bunu kabul etmeyen ailenin engelli çocukları Metin ve Hazer Taşer'e 2009'da engelli aylığı, anneleri Emine Taşer'e yaşlılık maaşı bağlandığı ve kızı Hacer Taşer'e baktığı için 2010 ile 2017 tarihleri arasında bakım aylığı ödendiği ancak rapor yetersizliğinden dolayı bu ödemenin daha sonra iptal edildiği belirtildi.

SYDV görevlilerinin yaptığı ziyaret ve İlçe Tarım Müdürlüğünce gerçekleştirilen araştırmada Hüseyin Taşer'in, üzerine kayıtlı olmayan 150 keçisi ile Konya'nın Ereğli ilçesinde konutu bulunduğu, devletin aileye 2010 ile 2018 yılları arasında engelli ve yaşlı aylığı kapsamında toplam 78 bin 683 lira ödeme yaptığı ve aileye aylık nakit yardımının halen sürdüğü vurgulandı.

İlçe merkezine hiç gelmediği öne sürülen aileden Hüseyin Taşer'in ise haftada 3-4 kez bir taksi ile ilçe merkezine gelip ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.