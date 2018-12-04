Erzurum, Erzincan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.