Erzurum'da Kovid-19 karantinası ihlali

AA 12 Kasım 2020 Perşembe 19:33 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 19:33

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede halkın yoğun olduğu caddeler ile duraklarda sigara içilmesi yasaklanırken, polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda ikaz edilirken, maske takmayan, durak ve caddede maske takmayarak sigara içenlere ceza uygulandı.

Denetimlerde, kuraları ihlal eden 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.