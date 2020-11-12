İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6997
  • EURO
    9,1128
  • ALTIN
    465.305
  • BIST100
    1271.75
Yaşam

Erzurum'da Kovid-19 karantinası ihlali

Erzurum'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 19:33 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 19:33
ABONE OL

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede halkın yoğun olduğu caddeler ile duraklarda sigara içilmesi yasaklanırken, polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda ikaz edilirken, maske takmayan, durak ve caddede maske takmayarak sigara içenlere ceza uygulandı.

Denetimlerde, kuraları ihlal eden 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.