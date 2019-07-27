Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 53 AG 017 plakalı otomobil Kırık yönünden İspir istikametine seyrederken, Maden Köprü’ye 6 kilometre mesafede Çalıdere mevkiinde hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen iş makinası ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir bayan hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan yolcuları çıkarmak için seferber oldu. Otomobil sürücüsü güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.