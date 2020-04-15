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Yaşam

Erzurum'da polisin denetimleri ve maske dağıtımı devam ediyor

Erzurum'da polisler Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda denetimlerini sıkılaştırırken vatandaşlara maske dağıtmaya devam ediyor.

İHA15 Nisan 2020 Çarşamba 20:46 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 20:46
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Korona virüs tedbirleri kapsamında maske satışlarının yasaklanmasın ardından maskelerin dağıtımı eczanelerden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Maskesini eczanelerden almayan kişilerin ise sokakta maskesiz dolaşmaması için polisler vatandaşlara kent meydanında maske dağıtımı yaptı.

Öte yandan denetimlerde sürüyor. Erzurum’un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ve jandarma ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.

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