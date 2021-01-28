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Yaşam

Erzurum'da silah operasyonu

Erzurum'da husumetli ailelere silah temin etmeye çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:21
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Erzurum'da, kırsaldaki husumetli ailelere silah temin etmeye çalıştığı ileri sürülen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesinde evinde bulundurduğu silahları kırsaldaki husumetli ailelere satmaya çalıştığı belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmanın ardından zanlının evinde yaptığı aramada, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 kalaşnikof şarjörü, 1 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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