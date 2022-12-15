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Yaşam

Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu dağcıları ağırladı

Erzurum'un Şenkaya ilçesi sınırındaki doğal ve tarihi güzelliğe sahip Liksor Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu dağcıları ağırladı
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Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) Ardahan ve Kars'taki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, derin ve uzun vadiler, mağaralar ve tarihi yapılar bulunan kanyonda doğa yürüyüşü yaptı.

Kanyonun sonbahar renklerine bürünen doğasında güzel vakit geçiren dağcılar, etkinliği yaklaşık 10 kilometre yürüyüşle tamamladı.

Tarihi olduğu değerlendirilen taş odalar ve etrafı kale surlarını andıran duvarlarla korunan mağaraları da gezen dağcılar, doğayla iç içe piknik yapmanın keyfini de çıkardı.

Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, Liksor Kanyonu'nun güzel doğasını yakından görmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kanyonun önemli bir gezi yeri olduğunu, bu nedenle başkalarının da bölgeyi görmesini istediklerini ifade eden Yıldırım, "Daha önce birçok noktaya yürüyüş yaptık. Onları görme ve tanıma şansımız oldu. Amacımız bu ve benzeri yerleri keşfederek bölgemizin tanıtımını sağlamak. Bu kez de rotamız Liksor Kanyonu oldu. İyi ki olmuş. Çünkü çok güzel. Gelmemize ve görmemize değdi." dedi.

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