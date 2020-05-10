Eşe anneler günü sözleri! Eşe gönderilecek en güzel anneler günü sözleri ve kutlama mesajları

10 Mayıs 2020 Pazar 11:36 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 11:36

Eşe anneler günü mesajları geleneği bu yıl da unutulmadı. Binbir türlü fedakarlıkla evlatlarını yetiştiren annelerin anneler gününü kutlamak için, eşe anneler günü sözleri ve en güzel Anneler Günü en güzel resimli mesajları ve sözler burada! Anneler günü ile ilgili resimli sözler aracılığıyla mesajlarınızı sizler de eşinize ve annenize iletebilirsiniz. Anneler günü ile ilgili resimli sözler ve kutlama mesajları ile eşinizin gönlünü hoş tutabilir, anneler gününü resimli sözler ve eşe gönderilecek en güzel anneler günü sözleri ve kutlama mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte, eşe anneler günü sözleri ve resimli, sözlü Anneler Günü mesajları.

Her sene Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nde annelerine bir çok kişi en güzel resimli mesajları ve sözler ile Anneler günü kutlama mesajlarını gönderiyor. Dünya genelinde çeşitli günlerde anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü bu yıl sokağa çıkma yasağının olduğu bir güne denk geldiği için biraz buruk kutlanıyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl Anneler Günü’nü evde kutlayacak olanlar, eşe Anneler günü sözleri ve anneler günü ile ilgili resimli sözler ve kutlama mesajları ile eşlerini mutlu etmek istiyor. İşte eşe söylenecek Anneler günü sözleri ve en güzel resimli anneler günü mesajları...

EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım eşim, Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günün kutlu olsun! Çocuklarımıza örnek olduğun için teşekkür ederim!

Dünyadaki en güzel anne olduğun için teşekkür ederim.

Sen benim güzel eşim, çocuklarımın annesisin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun canım karıcım. Çocuğumuzun annesi olduğun için teşekkür ediyorum.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum canım eşim, anneler günün kutlu olsun!

Beni her zaman destekleyen ve çocuklarımıza dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik eşim, yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır. Anneler günün kutlu olsun...

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve çocuğumuza da her zaman bunu öğütleyen canım karıcım bugün senin günün, Anneler günün kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan eşim bugün senin günün Anneler günün kutlu olsun.

Senin merhametin bizi yaşama bağlıyor sevgili eşim, hayat arkadaşım, karıcım... Anneler günün kutlu olsun..

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, eşim… Anneler günün kutlu olsun.

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin Anneler Gününü kutlarım.

Cenneti yüzündeki gülümsemesinde saklayan sevgili eşim bugün senin günün, Anneler Günü kutlu olsun!

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun!

Gücüme güç, umuduma umut katan eşim. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun!

Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun.

Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.

Evimin neşesi, dünyamın güneşi, mutluluğum, huzurum en büyük servetim sensin benim canım eşim. Anneler günün kutlu olsun.