Isparta’da 1994’te halasını kızı Ayten Yalçın’la evlenen Turan Bekar, Fransa’ya taşındı. Oyonnax kasabasında yaşayan fabrika işçisi Bekar, çiçekçi eşine de yardım ediyordu. 14 Nisan 2015 günü eşinin hazırladığı buketi mezarlıktaki müşterisine götürdü. Arabasına aldığı müşteri, ormanlık alanda durduğu genç adamı 12 yerinden bıçakladı. Bekar o anları, “Tek hissettiğim şey karnıma bir şey saplandığı ve her yerin kan olduğuydu. Boynuma saplanan bıçağın demiri kırıldı” diyerek anlattı. Ormana kaçan Bekar, yardım için bir arabayı durdurmak istedi. İddiaya göre saldırganın içinde olduğu otomobil hızla üstüne gelip çarptı.

KİRALIK KATİLDEN İTİRAF

Şans eseri yakınlarda bulduğu otele sığınan Bekar, mucizevi şekilde hayatta kaldı. Asıl şoku kurtulduktan sonra yaşadı. Kısa süre sonra yakalanan ve tartışma sonucu Bekar’ı bıçakladığını öne süren saldırgan Kemal Çoban, ifadesini değiştirdi. Bekar’ı öldürmek için eşi Ayten, onun abisi Engin Yalçın ve bir arkadaşlarıyla 8 bin euroya anlaştıklarını ancak sadece bin 300 euro ödediklerini itiraf etti. Çok geçmeden eşinin Turan Bekar’ı 800 bin euroluk hayat sigortası için ortadan kaldırmak istediği anlaşıldı.

OĞLUMU AFFEDEMEM, KIZIMI İSTİYORUM

Koruyucu aileye verilen 10 yaşındaki kızını geri almak isteyen Bekar, aleyhinde ifade veren 20 yaşındaki oğlunu için, “Bütün olanlara rağmen hakkımda konuşması beni yaraladı, kendisini affedebileceğimi düşünmüyorum” dedi.

4 SANIĞA TOPLAM 63 YIL HAPİS CEZASI

Yaklaşık 4 yıl süren dava 28 Haziran’da sonuçlandı. Kiralık katil Kemal Çoban, 16 yıl hapse çarptırıldı. Cinayet girişiminin azmettiricisi olan Turan Bekar’ın eşi Ayten Yalçın’a 18 yıl, işbirlikçi ağabeyi Engin Yalçın’a 16 yıl ve arabuluculuk yapan Murat Civil’e de 13 yıl hapis cezası verildi. Eğer kiralık katil Bekar’ı öldürebilseydi, 800 bin euro üç şahıs arasında paylaşılacaktı.

(Akşam)