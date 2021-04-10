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Yaşam

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de bir binanın çatısı alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 23:17 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:17
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Esenler'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, Tuna Mahallesi 723 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede bütün çatıyı kaplayıp alev alev yanarken, alevler yan binanın çatısına da sirayet etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binalardaki vatandaşları tahliye etti. Merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Öte yandan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle dağıttı. Yangın nedeniyle hir iki binada da hasar meydana geldi.

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