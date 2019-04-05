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Esenler'de mangal yapılıp yapılmasına ziyaretçiler oylama ile karar verecek

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmasına ziyaretçiler oylama ile karar verecek.

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Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmasına karar vermek üzere oylama yapılacak.

Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ziyaretçilerin oylaması ile karar verileceği bildirildi.

Oylama, 15 Temmuz Millet Bahçesi girişine konulacak bir sandıkla, 6, 7, 13 ve 14 Nisan tarihlerinde saat 10.00 - 18.00 arasında gerçekleşecek, 18 yaşından büyük tüm ziyaretçiler oylamaya katılabilecek.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Millet Bahçesi havaların ısınması ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle hafta sonları sadece Esenler değil, çevre ilçelerden de gelen vatandaşlarla tıklım tıklım dolan 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gösterilen ilgi, ilginç bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Millet bahçesinin müdavimlerinden bazıları burada mangal yapılmasına karşı çıkarken bazıları da şu anda devam eden mangal yapma uygulamasının devam etmesini istiyor. Bu konuda belediyeye gelen talepleri değerlendiren Esenler Belediyesi de katılımcı belediyecilik anlayışından hareketle, daha önce birçok projenin uygulanıp uygulanmamasında olduğu gibi kararı yine halkın vermesini istedi. "

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