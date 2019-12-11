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Esenyurt'ta 2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe

Esenyurt'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebekte darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeği hastaneye bırakıp kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, geçen hafta çarşamba günü akşam meydana geldi. Esenyurt'taki özel bir hastaneye getirilen 2.5 aylık kız bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan doktorlar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Kısa sürede sevk edilen ekipler,  hastanede yaptıkları araştırmada bebeği tedavi için getiren 3 kişiyi bulamadı. Bunun üzerine, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. 
 
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
 
Yapılan incelemede bebeğin getirildiği aracın plakası tespit edildi. Aracı süren kişinin şoför olduğu öğrenildi. Araçtaki kişilerden Suriyeli Mohamad Abo Shaır ve Mohamad Jıhed Najjar gözaltına alındı. Bebeğin annesi Dianna Najjar'ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.
 
DARP İZİ TESPİT EDİLDİ
 
Doktorlar, bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğunu ve solunum yollarında rahatsızlık olduğunu tespit etti. Esenyurt Polis Merkezi'ne teslim edilen şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülürken, savcılık tarafından Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsisine karar verildi. Soruşturmaya devam ediliyor.
 

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