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Yaşam

Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Esenyurt'ta yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdikleri Murat Özyapıcı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Özyapıcı'nın ilaç içmek suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

DHA26 Mayıs 2020 Salı 22:52 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 22:52
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Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Evinde yalnız kalan Murat Özyapıcı'nın akrabaları kendisinden uzun süre haber alamayınca polise haber verdi. Polis ekipleri belirtilen adrese geldiklerinde kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi ve Özyapıcı'yı yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özyapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Murat Özyapıcı'nın ilaç almak suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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