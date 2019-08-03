31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Esenyurt’ta korkutan yangın! Mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta 6 katlı binanın elektrik panosundan çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların kapladığı binada mahsur kalan yaklaşık 20 kişi itfaiye ekiplerince yangın merdiveni ile kurtarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 15.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürme çalıştı. Yangın tüplerinin yetersiz kaldığını gören çevredeki esnaf durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanların kapladığı apartmanın üst katlarında oturan vatandaşlar bina içerisinde mahsur kaldı. Camlara ve balkonlara çıkan vatandaşlar yardım bekledi. Apartmanın birinci katında oturan vatandaşlar panikle balkondan inmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda kalan mahsur kalan 20 kişiyi merdiven aracıyla her kata tek tek yükselerek mahsur kalan vatandaşları sepete alarak aşağı indirdi. Apartmanda kalanların çoğunun Suriyeli olduğu öğrenilirken ekipler daha sonra binadan duman tahliye çalışması yaptı. 
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Acı haber... Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

Acı haber... Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

Balıkesir'deki faciada kahreden detay

Balıkesir'deki faciada kahreden detay

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için kapışıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için kapışıyor

Bahçeli çağrı yaptı, İP'ten MHP'ye geçtiler

Bahçeli çağrı yaptı, İP'ten MHP'ye geçtiler

Jandarma ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Salda Gölü'ne ahşap bariyerli önlem: Araçlar artık giremeyecek

Salda Gölü'ne ahşap bariyerli önlem: Araçlar artık giremeyecek

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevliydi... Aydın'da ağlatan veda

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevliydi... Aydın'da ağlatan veda
 

POPÜLER HABERLER

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Avrupa'da dikkat çeken transferler

Avrupa'da dikkat çeken transferler

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA