Esenyurt'taki yangında 7 kişi kurtarıldı
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir binada yaşanan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
- DHA
Yangın, 16.40 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 304. Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla tahliye etti.
BİR ÇOCUĞA GAZ MASKESİ TAKILDI
Tahliye edilenler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen bir çocuğa olay yerinde gaz maskesi taktığı görüldü.
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