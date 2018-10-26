Esenyurt’taki yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi

Akçaburgaz Mahallesi’nde palet deposunda çıkan yangın kısa sürede büyümüş yanında bulunan 2 fabrikaya da sıçramıştı. Yangının çıktığı alan bugün de görüntülendi. Paletlerin bulunduğu alandaki yangının çıkış nedeni olarak ise yabancı uyruklu 2 işçinin ısınmak için varil içinde yaktığı ateş olduğu ifade edilmişti. Olayla ilgili 2 işçi gözaltına alınırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri bugün de olay yerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Tamamen kül olan fabrika alanları görüntülendi. Yangın sonucu 3 fabrikadan 2’si kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 100 milyon liraya yakın hasar oluştuğu öğrenildi.