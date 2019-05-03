Eşi açıkladı: Dilber Ay'ın ölüm nedeni tırnağını keserken enfeksiyon kapması

Şarkıcı Dilber Ay, geçtiğimiz günlerde Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Düzce’de toprağa verilen Ay’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İkinci Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu söyledi.

İbrahim Karakaş, ayrıca Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, ‘Yürüyemeceğim’ diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti” demişti.