21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,976
  • 6,667
  • 243.971
  • 93.938
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eşi açıkladı: Dilber Ay'ın ölüm nedeni tırnağını keserken enfeksiyon kapması

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, Ay’ın asıl ölüm nedeninin basında yer aldığı gibi kalp krizi değil, ayak tırnağını keserken iltihap kapması olduğunu söyledi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şarkıcı Dilber Ay, geçtiğimiz günlerde Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
 
Düzce’de toprağa verilen Ay’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.
 
İkinci Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu söyledi.
 
İbrahim Karakaş, ayrıca Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, ‘Yürüyemeceğim’ diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti” demişti.

HDP´li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına tapki

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına tapki

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor
 

POPÜLER HABERLER

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Google resmen açıkladı! O özellik devreye giriyor...

Google resmen açıkladı! O özellik devreye giriyor...

Bu görüntü Türkiye'den

Bu görüntü Türkiye'den

Hobi olarak başlamıştı...Talebe yetişemiyor!

Hobi olarak başlamıştı...Talebe yetişemiyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA