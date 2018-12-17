Eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

ÖNCE EŞİ VE KIZINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi’ndeki Dede Korkut Sokak Özlem Evler Apartmanı 3. Kısım G Blok 3. kattaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Muzaffer Danış iddiaya göre evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına beylik tabancasıyla ateş açan Muzaffer Danış aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Danış’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış da ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada müdahale edilen Muzaffer Danış kurtarılamadı. Yapılan inceleme sonrası karı- koca ve kızlarının cenazesi morga konuldu. Haberi alıp hastaneye gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi.

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Muğla’daki görev yerinden 5 yıl önce emekli olan Muzaffer Danış’ın ailesiyle birlikte Burdur’a yerleştiği belirtildi. 2’si kız 3 çocuk babası olan Muzaffer Danış’ın büyük kızının olay sırasında evde olmadığı, oğlunun ise Kütahya’da öğrenci olduğu kaydedildi. Muzaffer Danış’ın yaz döneminde Muğla’daki bir otelde güvenlik müdürü olarak çalıştığı ve kısa süre önce görevden ayrıldığı belirtildi. Muzaffer ve Nilüfer Danış çiftinin 30 yıllık evli olduğu öğrenildi.