Eşi boşanmak istediğini söyledi, yarım saat sonra fenalaşıp öldü BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşinin boşanmak istediğini söylediği Mustafa Uslu (44), yarım saat sonra, denetimli serbestlık kapsamında temizlik görevlisi olarak çalıştığı caminin bahçesinde fenalaşıp, öldü. Olayı haber alıp camiye gelen eşi Fehime Uslu (37), 'Keşke ben ölseydim, sen ölmeseydin' diyerek gözyaşı döktü.