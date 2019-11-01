Eşine kızıp evi ateşe verdi
Mersin’in Silifke ilçesinde, eve alkollü gelen eşine sinirlenen Birsel A., oturdukları daireyi çakmakla bazı eşyaları tutuşturarak ateşe verdi.
Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Birsel A. ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eşinin ise yangın başladığı sırada evi terk ettiği öğrenildi.
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