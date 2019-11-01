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Eşine kızıp evi ateşe verdi

Mersin’in Silifke ilçesinde, eve alkollü gelen eşine sinirlenen Birsel A., oturdukları daireyi çakmakla bazı eşyaları tutuşturarak ateşe verdi.

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 Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Birsel A. ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eşinin ise yangın başladığı sırada evi terk ettiği öğrenildi.

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