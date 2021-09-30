Eşini canice katletti soluğu HDP binasında aldı: PKK'ya katılmak istiyorum

Sabah 30 Eylül 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:04

Kocaeli Derince ilçesinde sopayla eşini döverek öldüren cani koca Mehmet Senem İzmit HDP İl binasına giderek PKK terör örgütüne katılmak istediği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, olay 24 Eylül günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 2 arkadaşı ile birlikte Kocaeli HDP İl Başkanlığı'na gelen bir kişi kırsal alanda faaliyet göstermek üzere örgüte katılmak istediğini söyledi.

Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen polis; yaptığı çalışmalarda Derince ilçesinde oturan Mehmet Senem isimli kişinin olduğu tespit edilerek gözaltına alınması sağlandı.Çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis ekiplerince Mehmet Senem'in ikametinde arama gerçekleştirildi.

EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri salondaki kanepede Mehmet Senem'in 8 aylık bir çocuk annesi eşi Hatice Senem'in battaniyeye sarılmış cansız bedeni ile karşılaştı.

Mehmet Senem'in ifadesinde eşi Hatice Senem ile tartıştıklarını, daha sonra evdeki sopayla eşini döverek öldürdüğünü ve örgüte katılmak üzere HDP İl Binası'na gittiğini beyan ettiği öğrenildi.

HDP'nin özellikle gençleri kırsal alana gönderme noktasında ilk akla gelen yer olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.