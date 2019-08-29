Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü... Anne isyan etti

Katil damadına "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulanmasına tepki gösteren anne Songül Teber (44) "Haksız tahrik almak için aldatıldığı yalanını söyledi. Kararı temyiz gittik. Ancak cezayı 2 yıl artırdılar. Biz tekrar temyize gönderdik. Hem kızımı hem de doğmamış torunumu öldüren o adamın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum" dedi. Tatlıcılık yapan Mehmet Çiftçi ile kaçarak evlenen Burcu Çiftçi, bir süre sonra şiddet görmeye başladı. Baskı ve dayak yüzünden genç kadın çocuğunu da alarak babaevine sığındı ve eşinden boşanmaya karar verdi. Mehmet Çiftçi'nin "Bir şans daha ver" sözü üzerine Burcu Çiftçi, davadan vazgeçti ve evine döndü. Ancak Mehmet Çiftçi, verdiği sözü tutmadı ve ikinci çocuğuna hamile olan genç kadına şiddet uygulamayı sürdürdü. Bir süre kızıyla birlikte sığınma evinde kalan Burcu, ailesinin ve yakınlarının isteğiyle tekrar evine döndü.

TAHRİK İNDİRİMİ YAPILDI

Eve döndükten 5 gün sonra Mehmet Çiftçi, eşini Akkapı mahallesindeki boş bir tarlada tabancayla öldürdü. Tutuklanan katil koca, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme, 12 Mayıs 2015'te sanığı oy çokluğu ile "Hamile eşini öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Katil kocanın cezası "haksız tahrik ve iyi hal"den dolayı 18 yıl 4 aya düşürüldü.

4 çocuk annesi Songül Teber, kızını ve doğmamış torununu öldüren Mehmet Çiftçi'ye verilen cezanın çok az olduğunu söyledi.

'ÖLDÜRDÜ, İFTİRA ATTI'

Kızının evliliğinin yanlış olduğunu anlatan acılı anne, "Evlendiği günden beri kızımız şiddet görüyordu. 'Kafana sıkacağım' diye tehdit ediyordu. Bu yüzden kadın sığınma evine gitmiş, çok kez de bizim yanımıza gelmişti. Kıskançlık yüzünden kızımı planlayarak öldürdü. Utanmadan ölmüş kızıma iftira attı. Burcu melek gibi bir insandı. Tek hatası böyle bir insanı sevmekti. Haksız tahrikten yararlanmak için aldatma yalanını söyledi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi de aldı. Kararı temyiz ettik. İki can almış bu insanın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.

ANNEM NEREDE?

Annesi öldükten sonra kendilerinde kalan torununun velayetini aldıklarını söyleyen Songül Teber, "Anneler Günü'nde babasıyla konuştuğu zaman 'Bugün Anneler Günü benim annem nerede?' diye sormuş. Annesinin yokluğunu hissettirmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

(Sabah)