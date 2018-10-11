Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2013 yılında karısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" ilişkin kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Demirci tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, öldürülen Emine Demirci'nin yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

İddia makamı, sanığın tüfekle yakın mesafeden bir el ateş ederek eşini öldürdüğünü gerekçe göstererek "Kasten yakın akrabayı öldürme" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Demirci, mahkemenin, kendisiyle ilgili ilk verdiği "ceza verilmesine yer olmadığına" ilişkin kararı isteyerek beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "Kasten yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiği Demirci'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Bornova ilçesinde 2013 yılının mayıs ayında Mustafa Demirci gece yarısı alkollü şekilde geldiği evinde, eşi Emine Demirci'yi (41) pompalı tüfekle başından vurmuş, Emine Demirci olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polisi arayan Demirci, incelediği sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların eşine isabet ettiğini söylemiş, olay yerine gelen polis ekipleri Demirci'yi gözaltına almıştı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Demirci hakkında "kasten yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın ardından mahkeme heyeti, sanığın eyleminin TCK 22/6. maddesinde düzenlenen "Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez" kapsamına girdiğini değerlendirerek, "sanığa ceza verilmeden tahliye edilmesine" karar vermişti.

Ölen Emine Demirci'nin yakınlarının kararı temyiz etmesinin ardından Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı "esas yönünden" bozmuştu.