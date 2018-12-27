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Eşini öldürüp intihar etmek istedi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 çocuk babası şahıs, karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmek istedi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Viranşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk babası M.K., karısı M.K.'yı (35) bıçakladıktan sonra elindeki bıçakla çatıya çıktı. İntihar etmek isteyen şahıs, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının ise öldüğü belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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